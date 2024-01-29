Путин отправится с визитом в Турцию в феврале

Помощник президента России Ушаков: визит Путина в Турцию состоится в феврале

Визит президента России Владимира Путина в Турцию состоится в феврале. Об этом сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Ушаков прокомментировал информацию о планах зарубежных поездок Путина в ближайшие месяцы. Он ответил на вопрос, состоится ли визит в Турцию в феврале.

«Да, готовится визит», — заявил помощник президента.

23 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в комментарии Life, что визит Путина в Турцию может состояться до президентских выборов в России в марте этого года, в отличие от поездки в Северную Корею.

29 января РИА Новости сообщило со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре, что президент России и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить Украину и зерновую сделку.