Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:23, 29 января 2024Мир

Стало известно о темах будущих переговоров Путина и Эрдогана

Президент России Путин и лидер Турции Эрдоган могут обсудить Украину

Фото: Sputnik / Sergei Guneev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить Украину и зерновую сделку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«Безусловно, это будет украинская тематика. Вы знаете о посреднических усилиях господина президента [Эрдогана] в этом направлении, был неоднократный призыв к сторонам возобновить стамбульский мирный процесс», — отметил источник.

Также он напомнил, что на данный момент черноморская зерновая инициатива приостановлена и не функционирует. Турецкий лидер хочет обсудить с Путиным возможности возобновить соглашение.

Ранее стало известно, что Турция рассчитывает на визит Путина в феврале. Отмечалось, что идет согласование возможного визита по дипломатическим каналам.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В католическом храме Стамбула устроили стрельбу. Задержаны гражданин России и еще десятки человек

      Россиянка застряла в заполняющемся водой лифте

      Москве предрекли падение в «барическую ложбину»

      ФСБ сообщила о приговоре контрабандисту за попытку вывоза 25 слитков золота

      Гашек ответил на вопрос о возврате заработанных в России денег

      Израиль обвинил сотрудников ООН в пособничестве ХАМАС

      Появились подробности атаки беспилотника на нефтезавод в Ярославле

      В России учительница поставила школьника на колени перед классом

      Россиянку изнасиловали после посиделок в баре

      Отключения мобильного интернета по ночам в российских регионах объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше