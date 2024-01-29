Стало известно о темах будущих переговоров Путина и Эрдогана

Президент России Путин и лидер Турции Эрдоган могут обсудить Украину

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить Украину и зерновую сделку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«Безусловно, это будет украинская тематика. Вы знаете о посреднических усилиях господина президента [Эрдогана] в этом направлении, был неоднократный призыв к сторонам возобновить стамбульский мирный процесс», — отметил источник.

Также он напомнил, что на данный момент черноморская зерновая инициатива приостановлена и не функционирует. Турецкий лидер хочет обсудить с Путиным возможности возобновить соглашение.

Ранее стало известно, что Турция рассчитывает на визит Путина в феврале. Отмечалось, что идет согласование возможного визита по дипломатическим каналам.