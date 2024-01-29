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10:23, 29 января 2024Россия

Пьяные россияне избили таксиста и угнали его автомобиль

78.ru: в Ленобласти пьяные мужчины избили таксиста и угнали его автомобиль

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В поселке Тельмана Тосненского района Ленинградской области пьяные мужчины избили таксиста и угнали его автомобиль. Об этом сообщил 78.ru.

По сведениям телеканала, 31-летний водитель прибыл к дому № 6 на Московской улице, чтобы отвезти двух пассажиров в Санкт-Петербург. Однако вскоре после начала поездки один из нетрезвых россиян стал бить таксиста руками в спину и угрожать ему расправой, требовал ехать быстрее.

Водитель остановился и вышел из салона, после чего один из пассажиров пересел на водительское сиденье и уехал на указанной машине.

Сотрудники полиции вскоре обнаружили припаркованное авто у дома № 4 на улице Танкистов в Колпино. Внутри машины было двое пьяных 39-летних мужчин — петербуржец и уроженец Республики Тыва.

Их отвезли в отделение и поместили в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, указал 78.ru.

Ранее сообщалось, что в Петербурге таксисты устроили конфликт на дороге, который закончился стрельбой.

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      Анна Щербакова
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