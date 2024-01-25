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10:08, 25 января 2024Силовые структуры

Двое таксистов не поделили дорогу и открыли стрельбу в российском городе

В Петербурге конфликт двух таксистов на дороге закончился стрельбой
СюжетСтрельба в Санкт-Петербурге

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге двое таксистов устроили конфликт на дороге, который закончился стрельбой. Об этом сообщает 78.ru.

Все произошло на Садовой улице. Двое водителей такси не поделили дорогу, в результате чего между ними произошел конфликт. В какой-то момент один из таксистов достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в сторону оппонента, а затем уехал. Полицейские задержали его по горячим следам и доставили в отдел полиции. Находившееся при нем оружие изъяли, а автомобиль отправили на штрафстоянку.

По данным издания, оба участника конфликта в возрасте 20 и 22 лет являются приезжими, получившими гражданство в упрощенном порядке. В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело.

Ранее московская полиция задержала троих россиян, устроивших стрельбу во дворе жилого дома.

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      Олеся Мицкевич
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