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08:27, 22 января 2024Силовые структуры

Полиция задержала устроивших стрельбу в московском дворе

Полиция задержала трех россиян из-за стрельбы в Москве

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В Москве полицейские привлекли к ответственности за мелкое хулиганство россиян, устроивших стрельбу во дворе жилого дома. Об этом в понедельник, 22 января, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным силовиков, 20 января от граждан поступило сообщение о звуках выстрелов возле дома на Южнобутовской улице. Прибывший экипаж полиции задержал трех нарушителей порядка, которых доставили для разбирательства в отделение полиции. Выяснилось, что между гражданами произошел бытовой конфликт, в ходе которого один из мужчин взялся за травматический пистолет и открыл огонь. Пострадавших нет.

10 января в Тюмени объявили в федеральный розыск мигрантов, участвовавших в перестрелке, произошедшей утром 5 января во дворе жилого дома.

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      Владимир Седов
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