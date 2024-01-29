Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:04, 29 января 2024Наука и техника

Придуман новый способ мошенничества с помощью QR-кодов

Check Point: мошенники придумали новую тактику использования QR-кодов

Фото: shisu_ka / Shutterstock / Fotodom

Киберпреступники поменяли тактику атак с помощью QR-кодов. Об этом сообщается в исследовании компании Check Point.

В отчете экспертов говорится, что число атак посредством распространения QR-кодов растет от месяца к месяцу. Аналитики Check Point заявили, что мошенники адаптировались к инструментам защиты и придумали новые способы атаки.

Исследователь Check Point Джереми Фукс заявил, что организаторы атак усовершенствовали тактику. Если ранее они просто рассылали случайные QR-коды, то сейчас начали использовать сложную систему маршрутизации. Цель атаки осталась прежней: убедить пользователя перейти по ссылке и установить на его устройство вредоносное приложение или скрипт.

В качестве примера Фукс привел ситуацию, в которой пользователь сканирует вредоносный QR-код. После этого он оказывается на сайте, который имеет URL-адрес и оформлен в стиле официального ресурса Apple, Microsoft или другой компании — в зависимости от девайса пользователя. Затем происходит редирект на конечный сайт атаки. При этом ссылки в электронных письмах одинаковые.

«Эти атаки трудно остановить, потому что они атакуют сразу совершенно разных пользователей», — подытожил Джереми Фукс.

В конце января в МВД России рассказали о новой мошеннической схеме, которая осуществляется через Систему быстрых платежей (СБП). Преступники предлагают пользователю купить товары со скидкой через СБП, а затем похищают его деньги.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В католическом храме Стамбула устроили стрельбу. Задержаны гражданин России и еще десятки человек

      Россиянка застряла в заполняющемся водой лифте

      Москве предрекли падение в «барическую ложбину»

      ФСБ сообщила о приговоре контрабандисту за попытку вывоза 25 слитков золота

      Гашек ответил на вопрос о возврате заработанных в России денег

      Израиль обвинил сотрудников ООН в пособничестве ХАМАС

      Появились подробности атаки беспилотника на нефтезавод в Ярославле

      В России учительница поставила школьника на колени перед классом

      Россиянку изнасиловали после посиделок в баре

      Отключения мобильного интернета по ночам в российских регионах объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше