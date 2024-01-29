Раскрыты подробности о состоянии пилота разбившегося в Афганистане Falcon 10

«Известия»: пилот разбившегося в Афганистане Falcon 10 остается в реанимации

Пилот разбившегося в Афганистане Falcon 10 Дмитрий Беляков остается в реанимации. Подробности о состоянии летчика раскрыли «Известия» со ссылкой на источник.

На утро воскресенья, 28 января, состояние Белякова оценивалось как средней тяжести, без отрицательной динамики, сообщило издание. Ранее ему диагностировали ишемическую болезнь сердца в виде острого инфаркта миокарда. Кроме того, стало известно, что у пилота появились трофические нарушения стоп из-за обморожения.

Белякова госпитализировали с инфарктом 26 января. Мужчина находился в тяжелом состоянии, у него была поражена вся толща мышечной стенки сердца. 27 января его поместили в реанимацию.

