Размещение цитаты осудившего СВО артиста на стене российской школы объяснили

Мэр Кисловодска Моисеев: проект школы с цитатой Барышникова готовился до СВО

Проект кисловодской хореографической школы, на стене которой была размещена цитата осудившего специальную военную операцию (СВО) артиста балета Михаила Барышникова, готовился еще до начала боевых действий. Об этом заявил мэр города Евгений Моисеев изданию «Подъем».

По его словам, размещение цитаты предложил проектировщик. «Да, автор слов действительно великий артист, но при этом человек, объединившийся сегодня с врагами России», — сказал Моисеев.

Мэр объяснил, что проект школы начали готовить еще до его работы в Кисловодске. После завершения работ внимание на цитату Барышникова обратили местные жители «и творческая интеллигенция», которые начали оставлять в соцсетях возмущенные комментарии. «Полностью поддерживаю общественность Кисловодска в необходимости замены цитаты. С новой надписью еще не определились, но обязательно разместим слова великого человека, любящего наше Отечество, а таких у нас много», — заключил градоначальник.

О том, что Моисеев потребовал убрать цитату Барышникова со стены школы, стало известно 29 января. Он пообещал узнать, кто принял решение разместить на стене учреждения слова «человека, пусть и гениального, но бросившего свою родную страну и не поддерживающего ее».

Артист балета и актер Михаил Барышников родился в Риге 1948-м. С 1967 по 1974 год он являлся ведущим солистом в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова, однако во время гастролей в составе труппы Большого театра в Канаде получил приглашение в труппу Американского театра балета и не вернулся в Советский Союз. В 2015 году балетмейстер переехал в Латвию, а в 2017-м получил латвийское гражданство.

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