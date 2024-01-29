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11:36, 29 января 2024Россия

На стене российской школы разместили цитату осудившего СВО артиста

В Кисловодске уберут цитату осудившего СВО Барышникова со стены школы
Михаил Барышников

Михаил Барышников. Фото: Aaron Schwartz / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев потребовал убрать цитату советского артиста балета Михаила Барышникова со стены местной хореографической школы. Об этом он написал в Telegram.

Свою реакцию на размещение на стене цитаты Барышникова глава города объяснил тем, что после начала специальной военной операции (СВО) балетмейстер резко осудил действия Москвы.

Моисеев распорядился заменить цитату на высказывание «настоящего патриота родной земли». Также он пообещал выяснить, кто инициировал размещение на стене учреждения слов «человека, пусть и гениального, но бросившего свою родную страну и не поддерживающего ее».

Барышников танцевал в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова. В 1974-м году во время гастролей он остался в Канаде, а затем переехал в США.

Ранее в Липецке открыли памятник Александру Невскому с цитатой певца Ярослава Дронова, выступающего под сценическим псевдонимом SHAMAN. На монумент поставили табличку с выгравированными словами из песни «Встанем»: «Встанем / Герои России останутся / В наших сердцах / До конца».

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      Алан Босиков
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