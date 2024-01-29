Решивший уйти из России отечественный золотодобытчик сменил основного акционера

Новым основным акционером Polymetal стал госфонд из Омана MDI

Компания ICT вышла из капитала крупнейшего производителя серебра в России — Polymetal International. Покупателем 23,9 процента акций стал оманский государственный фонд MDI. В результате сделки ICT Holding полностью продал свою долю в «Полиметалле». В компании заявили о поддержке новым основным акционером стратегии «Полиметалла», объявившего летом 2023 года о намерении уйти из России.

По словам исполнительного директора Polymetal International Виталия Несиса, речь идет о «снижении рисков для бизнеса путем продажи российских активов и дальнейшем развитии производства в Казахстане и в Центрально-Азиатском регионе в целом».

Polymetal International — крупнейший в России производитель серебра и один из основных золотодобытчиков. В конце мая 2023 года российская структура компании «АО "Полиметалл"» попала под санкции США. После этого ее перерегистрировали с острова Джерси в Казахстан. Решение уйти из России тогда назвали вынужденной мерой, связанной с рисками для всей группы Polymetal.

Аналитики оценивали стоимость ее российских активов в 2-2,5 миллиарда долларов с учетом долгов в 2,39 миллиарда долларов.

