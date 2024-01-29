Россиянам рассказали о ценах на бензин и дизель в 2024 году

Глава Минэнерго Шульгинов заявил, что запрет экспорта топлива сейчас не нужен

На фоне отсутствия роста розничных цен на топливо в 2024 году необходимости в новых экспортных ограничениях нет, заявил ТАСС министр энергетики России Николай Шульгинов.

Как рассказал глава Минэнерго, идти на такие меры превентивно не следует, а цены в розничном сегменте, которые и интересуют потребителя, показали с начала года нулевой прирост. Шульгинов также назвал задачей ведомства удержание роста цен на бензин и дизель на уровне не выше инфляции, признав, что «спрогнозировать на конец года пока тяжело».

Ранее с такой же оценкой выступил глава «Газпром нефти» Александр Дюков, указавший, что на топливном рынке страны наблюдается профицит и необходимость в запрете на вывоз нефтепродуктов за рубеж отсутствует.

Такая мера временно вводилась в России осенью 2023 года на фоне резкого роста биржевых цен и дефицита в десятках регионов страны. К концу декабря оптовую стоимость удалось снизить до уровней, наблюдавшихся до начала кризиса, но в январе ее рост возобновился. За месяц бензин подорожал на бирже почти на 20 процентов. Рост его стоимости ускорился после того, как стало известно о второй аварии на нижегородском нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла», который является ключевым в обеспечении московского региона.