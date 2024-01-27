В России оценили необходимость запрета на вывоз бензина

«Газпром нефть»: необходимости запрещать экспорт нефтепродуктов из России нет

На топливном рынке в России наблюдается профицит, и необходимости вводить запрет на вывоз нефтепродуктов за рубеж нет. Так ситуацию оценил глава «Газпром нефти» Александр Дюков, его слова приводит Интерфакс.

Своим мнением Дюков поделился с журналистами на Дне энергетики в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. По его словам, дискуссии о коррекции топливного демпфера сейчас не ведется.

В январе 2024 года российские перевозчики попросили президента Владимира Путина снова запретить экспорт бензина и дизтоплива в связи с возобновившимся ростом цен. Представители отрасли заявили, что с декабря по январь дизельное топливо на одной из сетевых заправок Санкт-Петербурга подорожало до 65 рублей. Принятые прошлой осенью меры носили временный характер и не изменили ситуацию — нефтяным компаниям все равно выгоднее вывозить топливо на экспорт.

«Фундаментальные факторы говорят о том, что спрос на нефть продолжит расти: об этом говорит и рост населения планеты, об этом говорит и рост экономики, прежде всего азиатской. И, безусловно, мы видим рост спроса как со стороны нефтехимии, также растет потребность в авиационном керосине и других видах топлива. Мировая нефтяная отрасль будет востребована долгие годы и десятилетия. Российская нефтяная отрасль продолжит свое уверенное развитие», — заявил Дюков.

Временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива был введен осенью 2023 года на фоне резкого роста биржевых цен и дефицита в десятках регионов страны. К концу декабря оптовую стоимость удалось сбросить до уровней, наблюдавшихся до начала кризиса, но в январе ее рост возобновился. Ряд источников утверждает, что в правительстве уже готовят указ о запрете экспорта топлива, хотя окончательное решение еще не принято.

Ранее Минэнерго признало снижение производства бензинов в стране из-за аварии на нижегородском нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла». Из строя вышла установка каталитического крекинга, которая необходима для выпуска премиум-марок топлива. Для ремонта оборудования нужны подсанкционные детали. В декабре проблемы возникали и с другой установкой, но ее удалось запустить на меньшей мощности.