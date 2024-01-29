Российские свиноводы выступили против ужесточения контроля за вредными выбросами

Производители мяса РФ выступили против введения отчетности о парниковых газах

Российские производители мяса выступили против идеи властей ужесточить контроль за вредными выбросами предприятий. Об этом со ссылкой на письмо отраслевых союзов в Минэкономразвития и Минсельхоз пишет «Интерфакс».

Национальный союз свиноводов, Национальный союз птицеводов и Национальная мясная ассоциация попросили ведомства исключить агропромышленный комплекс из числа отраслей, которые обязаны будут отчитываться о выбросах парниковых газов. По текущему законодательству предприятия сельского хозяйства не должны предоставлять такую отчетность, кроме того, эта сфера не подлежит оценке достижения целевых показателей по сокращению таких выбросов.

«Эта отчетность не несет никакой смысловой нагрузки, неинформативна и бесполезна с точки зрения углеродного регулирования», — считают авторы письма. Производители мяса отметили, что кроме крупных предприятий, разведением и содержанием животных в РФ занимаются тысячи индивидуальных предпринимателей и миллионы граждан, которые не смогут предоставить отчетность. Учитывая, что суммарное поголовье крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах превышает 1,2 миллиона, полученные от производителей данные не смогут считаться репрезентативными, говорится в письме.

Отраслевые союзы также напомнили, что, по данным Росстата, доля сельского хозяйства в общем объеме выбросов парниковых газов всех секторов экономики без учета землепользования и лесного хозяйства в 2021 году составила только 5,6 процента. При этом с учетом землепользования агропромышленнный комплекс России не вырабатывает, а поглощает до 17 процентов парниковых газов, производимых другими секторами экономики — в том числе, промышленностью и энергетикой.

Авторы обращения в правительство подчеркнули, что доля животноводства в воздействии на климат в России одна из самых низких в мире, и отечественная отрасль способна удвоить производство мяса без вреда для экологии.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития подготовил проект постановления об ужесточении условия оценки выбросов парниковых газов. Согласно документу, с 2025 года предприятия с выбросами свыше 50 тысяч тонн в год должны будут передавать данные в реестр объектов, загрязняющих окружающую среду. Таким образом, число компаний, обязанных отчитываться об эмиссии парниковых газов, вырастет до 21,8 тысячи.