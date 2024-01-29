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15:20, 29 января 2024Путешествия

Шесть человек попали в больницу из-за жесткой посадки пассажирского самолета

CNN: шесть человек попали в больницу после посадки самолета American Airlines

Фото: Markus Mainka / Imagebroker / Globallookpress.com

Шесть человек попали в больницу из-за жесткой посадки пассажирского самолета American Airlines. Об этом пишет CNN.

Инцидент произошел на рейсе из Лос-Анджелеса на остров Гавайского архипелага Мауи. Уточняется, что после жесткой посадки в аэропорту Кахулуи один пассажир и пять бортпроводников были госпитализированы. Всего на борту лайнера находились 167 пассажиров и 7 членов экипажа.

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Представители American Airlines сообщили, что самолет вывели из эксплуатации для проверки командой технического обслуживания. «Безопасность клиентов и членов команды является нашим главным приоритетом», — добавили в компании.

Ранее самолет авиакомпании Air Canada совершил жесткую посадку и попал на видео. На кадрах воздушное судно садится при сильном боковом ветре, раскачиваясь из стороны в сторону, и выпускает клубы дыма из-под шасси.

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      Марина Черняк
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