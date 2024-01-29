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16:27, 29 января 2024Экономика

Силуанов высказался о планах ввода единой валюты России и Белоруссии

Глава Минфина Силуанов: единая валюта РФ и Белоруссии станет пиком интеграции

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Введение единой валюты в рамках Союзного государства России и Белоруссии станет высшей ступенью интеграции экономик двух стран. Такая мера рассматривается в качестве целевой, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Его слова приводит Life.

Подобная инициатива закреплена в договоре о создании Союзного государства от 1999 года. Однако, как уточнил чиновник, в настоящее время об этом говорить пока преждевременно.

Интеграция экономик двух стран сейчас не находится на пиковом уровне. «До этого решения (ввода единой валюты для России и Белоруссии — прим. «Ленты.ру») нужно еще дойти с точки зрения интеграции наших экономик. Но как цель она обозначена», — заключил Силуанов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о выходе товарооборота с России на рекордный уровень. По итогам 2023 года торговля двух стран достигла почти 54 миллиардов долларов в денежном выражении. В конце января президент Владимир Путин уточнил, что суммарные инвестиции РФ в белорусскую экономику составили 4 миллиарда долларов.

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      Анатолий Акулов
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