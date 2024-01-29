Названа дата выхода российской игры «Смута»

Игра «Смута» от российский студии Cyberia Nova выйдет 4 апреля

Игра «Смута» от российских разработчиков выйдет 4 апреля. Об этом сообщается в группе, посвященной видеоигре, во «ВКонтакте».

Представители студии Cyberia Nova также рассказали, что готовят к выходу бесплатную обучающую версию игры, в которой геймеры смогут пройти по локации Москвы. «В рамках этой виртуальной экскурсии вы получите интересные знания по истории, послушаете лекцию о Смутном времени, а также попробуете некоторые игровые механики из основной версии игры», — отметили авторы.

Также разработчики назвали дату выхода материала, посвященного боевой системе игры — 16 февраля. «Бояре, спасибо за вашу поддержку! Работаем», — говорится в обращении создателей «Смуты». В настоящий момент открыт предзаказ на игру на странице сервиса VK Play.

«Смута» — игра в жанер RPG от российских разработчиков. Действие видеоигры происходит в 1612 году, в Смутное время.

В декабре студия Fntastic, основанная разработчиками из России, объявила о закрытии. Создатели игры The Day Before заявили, что причиной закрытия стал «финансовый крах», из-за которого фирма не хватило средств для продолжения деятельности.