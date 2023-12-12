Разработчики российской игры The Day Before объявили о закрытии студии

Российская студия Fntastic, разработавшая игру The Day Before, закрылась

Студия Fntastic, основанная разработчиками из России, объявила о закрытии. Об этом компания сообщила в соцсети X.

Представители студии рассказали, что причиной закрытия стал «финансовый крах», из-за которого фирме не хватает средств для продолжения деятельности. «Мы вложили все наши усилия, ресурсы, человеко-часы в разработку игры The Day Before», — заметили разработчики.

В компании подчеркнули, что не брали денег на развитие со стороны и не запускали краудфандинговых кампаний: «Мы неустанно работали в течение пяти лет, вкладывая в игру свои кровь, пот и слезы». В Fntastic отметили, что недооценили свои возможности.

Судя по всему, студия не будет доделывать игру The Day Before. Однако в фирме пообещали не отключать серверы.

The Day Before — многопользовательский шутер от третьего лица с элементами survival horror. Игра вышла в Steam 7 декабря и попала в тройку самых низкооцененных тайтлов на площадке, имеющих более тысячи обзоров.

В сентября представители студии Cyberia Nova, создающей игру «Смута», оценили разработку аналога Sims. По словам геймдизайнеров, российский аналог потребовал бы огромных денежных средств.