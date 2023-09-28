Создатели «Смуты» назвали сложность разработки аналога Sims в России

Создатели «Смуты» усомнились в возможности разработки российского аналога Sims

Производство игры Sims 4 стоило более полумиллиарда долларов, российский аналог известного симулятора жизни также потребует огромных бюджетов и сроков, потому его производство на данным момент кажется маловероятным. Об этом «Ленте.ру» рассказал генеральный директор Cyberia Nova, создающей игру «Смута», Алексей Копцев.

В Госдуме ранее предложили создать российский аналог игры Sims, который отвечал бы «традиционным ценностям». Депутатов не устроило то, что в игре пропагандируется ЛГБТ.

«Затея с производством российского "симулятора жизни" хорошая и правильная. С помощью такой игры родители смогли бы достучаться если не до небес, то до своих детей точно. Вот только реализовать этот замысел очень трудно», — заметил Копцев.

По его словам, разработка подобного проекта потребует огромных бюджетов. На Sims 4, со всеми дополнениями, разработчики, как сказал Копцев, потратили более полумиллиарда долларов.

«Я пока сомневаюсь, что государство готово выделить на создание такой игры конкурентоспособный бюджет и сроки», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что Valve официально выпустила игру Counter-Strike 2. Игрокам доступные некоторые важные обновления, такие как улучшенные дымовые гранаты, переработанные карты, модернизированные сетевые функции, звук и интерфейс.