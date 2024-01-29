Снижение спроса на российский газ объяснили

МЭА: возобновляемые источники энергии снизили зависимость Европы от газа из РФ

Европа смогла снизить зависимость от российского газа благодаря переориентации на другие источники энергии. Снижение спроса объяснили аналитики Международного энергетического агентства (МЭА), их слова приводит «Коммерсантъ».

В 2023 году спрос европейских стран на газ снизился на 35 миллиардов кубометров (минус семь процентов). Он опустился до самого низкого уровня с 1995 года — 489 миллиардов кубометров. Поставки российского газа в Европу за это время упали до минимальных с начала 1970-х годов 45 миллиардов кубометров.

Сокращение потребления газа в Европе объяснили не только замещением части «выпавших» российских поставок сжиженным природным газом (СПГ), но и усилением роли возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Так, Евросоюз планирует увеличить к 2030 году долю зеленой энергии до 45 процентов. В частности, количество солнечных батарей и ветроэлектростанций в регионе планируют увеличить вдвое. Еще одной причиной стал «ядерный ренессанс», однако развитию атомной энергетики мешает недоверие к ядерной энергетике и высокая стоимость строительства реакторов.

Рост спроса на российское топливо может усилиться благодаря постепенному оживлению европейской промышленности. По мнению экспертов МЭА, добиться снижения потребления в свое время удалось сокращением производства. Однако на фоне общего улучшения экономической ситуации в Евросоюзе потребление газа в ближайшие два года может вырасти.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия готова поставлять газ в Европу даже после истечения контракта на транзит через территорию Украины. Страна может продолжать поставки энергоресурсов разными путями, однако не видит заинтересованности со стороны партнеров.

По словам Новака, экспорт сжиженного природного газа из России в 2024 году вырастет на 14 процентов, до 38 миллионов тонн. Свои предсказания он обосновал развитием новых СПГ-кластеров, среди которых проект «Арктик СПГ-2» и комплекс по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в районе порта Усть-Луга. В 2023-м объем поставок составил 91,4 миллиарда кубометров, а СПГ — 43,6 миллиарда кубометров после регазификации.