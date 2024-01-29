Стало известно содержимое удивившей Путина папки

Внутри удивившей Путина папки были документы по Союзному государству

Стало известно содержимое удивившей президента России Владимира Путина папки — по данным журналистов Telegram-канала Ria_Krelinpool, который ведут сотрудники кремлевского пула, внутри находились документы по Союзному государству (СГ).

Документы касались результатов сотрудничества России и Белоруссии, которых было так много, что вес папки удивил Путина. Глава государства приподнял папку и, поразившись ее толщине, изумленно хмыкнул.

Реакция российского лидера попала на видео.

Ранее удивление главы государства вызвала просьба участника спецоперации — Герой России попросил для своего экипажа танк. «Не попросил себе ни денег, ни путевку. (...) Танк попросил! И награду для своего командира. Просто удивительно», — отметил президент.