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16:05, 29 января 2024Россия

Стало известно содержимое удивившей Путина папки

Внутри удивившей Путина папки были документы по Союзному государству

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Стало известно содержимое удивившей президента России Владимира Путина папки — по данным журналистов Telegram-канала Ria_Krelinpool, который ведут сотрудники кремлевского пула, внутри находились документы по Союзному государству (СГ).

Документы касались результатов сотрудничества России и Белоруссии, которых было так много, что вес папки удивил Путина. Глава государства приподнял папку и, поразившись ее толщине, изумленно хмыкнул.

Реакция российского лидера попала на видео.

Ранее удивление главы государства вызвала просьба участника спецоперации — Герой России попросил для своего экипажа танк. «Не попросил себе ни денег, ни путевку. (...) Танк попросил! И награду для своего командира. Просто удивительно», — отметил президент.

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      Марк Леонов
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