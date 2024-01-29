Путин увидел документы для подписания и эмоционально отреагировал на их объем

Путин эмоционально отреагировал на большую папку с документами для подписания

Президент России Владимир Путин эмоционально отреагировал на большую папку с документами, которую необходимо подписать на заседании Высшего Государственного Совета (ВГС) Союзного государства (СГ). Трансляция доступна на сайте Кремля.

На кадрах видно, как глава государства берет папку в руки. Затем выражение его лица становится удивленным из-за количества документов.

Заседание ВГС СГ проходит в Константиновском дворце. «На повестке дня — подведение итогов выполнения базового документа "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы", а также утверждение аналогичного документа на очередной трехлетний период», — сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее российский лидер заявил, что отношения между Москвой и Минском развиваются по всем направлениям. На встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко Путин отметил, что товарооборот составил 42 миллиарда долларов и продолжает расти.