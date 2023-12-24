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15:05, 24 декабря 2023Россия

Путина удивил попросивший танк вместо отпуска и денег Герой России

Путина удивил Герой России, попросивший вместо отпуска танк Т-90 для экипажа

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин удивился поступку Героя России, который попросил танк Т-90 для своего экипажа. Об этом он высказался на награждении военнослужащих. Видеозапись с мероприятия опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Не попросил себе ни денег, ни путевку. (...) Танк попросил! И награду для своего командира. Просто удивительно. Привет ему передавайте обязательно», — высказался глава государства.

Ранее стало известно, что во время награждения Путин отметил характерное только для Российской армии качество — не бросать боевых товарищей. По его словам, Россия гордится своими героями, которые действуют в сложной обстановке, и верит в них.

Награждение военных звездами Героя России состоялось 19 декабря после расширенной коллегии Министерства обороны. Путин подчеркнул, что российские военнослужащие добьются поставленных целей и защитят суверенитет и безопасность страны.

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      Сергей Истомин
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