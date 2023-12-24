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13:52, 24 декабря 2023Россия

Путин назвал характерное только для Российской армии качество

Путин: только военные армии России не забывают о боевых товарищах

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал характерное только для Российской армии качество — не забывать о своих боевых товарищах. Он порассуждал об этом во время общения с военнослужащими — Героями России, видеозапись опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Глава государства рассказал о просьбе одного из солдат наградить его командира, при этом военный не знал, что экипаж уже приставлен к наградам.

«Какой товарищ у вас по оружию надежный (...) Не знал ничего, а о вас, своих товарищах боевых, не забывал. Не знаю даже, только для России, наверное, характерно», — сказал президент, назвав военного настоящим мужчиной.

Награждение состоялось 19 декабря после заседания расширенной коллегии Министерства обороны. Путин подчеркнул, что военный не попросил деньги или путевку для себя, а попросил танк и награду для командира, и попросил передать ему привет. По его мнению, «только в нашем народе такое возможно».

Президент подчеркнул, что Россия гордится своими героями, которые действуют в сложной обстановке и преодолевают серьезные испытания, и верит в них.

Ранее Путин заявил о готовности идти до конца, защищая интересы страны. Он сказал об этом на встрече с военными, награжденными звездами Героя России. Президент отметил, что ему важно услышать людей, которые рискуют собой и не боятся идти вперед.

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      Сергей Истомин
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