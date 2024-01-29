Крупнейший производитель автомобилей приостановил поставки 10 моделей

Bloomberg: Toyota приостановила поставки 10 моделей из-за проблем с двигателями

Японская Toyota приостановила поставки десяти моделей из-за проблем с тестированием дизельных двигателей. О выявленных нарушениях в ходе сертификации деталей сообщает Bloomberg.

Производитель заподозрил компанию-подрядчика Toyota Industries в фальсификации данных о мощности дизельных двигателей. Проведенное в рамках расследования тестирование трех моделей двигателей показало меньшие значения характеристик, нежели были заявлены поставщиком. Эти детали используются в десяти различных моделях автомобилей, поставляемых по всему миру.

«В дальнейшем мы будем участвовать во всех мероприятиях в масштабах всей компании, чтобы помочь перестроить Toyota Industries и проанализировать ситуацию, чтобы тщательно убедиться, что безопасность и качество являются главными приоритетами», — заявили представители крупнейшего производителя автомобилей.

Месяцем ранее дочернюю компанию Toyota Daihatsu также уличили в манипулировании результатами тестов. Большинство машин бренда не были должным образом протестированы на безопасность при столкновении. После скандала Daihatsu прекратила поставки и приостановила работу до января.

Также стало известно об отзыве 32,2 тысячи автомобилей Haval, собранных в России. Ему подлежат модели F7 и F7x, проданные с 1 декабря 2022 по 27 декабря 2023 года. Поводом стали возможные проблемы с электрикой машин. Как отметили в Росстандарте, есть вероятность попадания влаги в провода под водительским сиденьем, из-за чего может случиться замыкание.

В июне 2023-го российское представительство автоконцерна BMW второй раз за год отозвало многотысячную партию автомобилей по причине возможных проблем, связанных со старением механизма подушек безопасности. Речь идет о 37 276 автомобилях BMW X5 (серия E70), X6 (серия E72), X6 (серия E71), выпущенных с ноября 2006 года по июнь 2014-го. Из-за старения механизмов автомобиля может произойти сбой газогенератора, из-за которого вероятен взрыв и травмы пассажиров.