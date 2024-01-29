СВР обвинила США в попытках срыва предстоящих в России турниров

Директор СВР Нарышкин обвинил США в попытках срыва предстоящих в России турниров

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин высказался об изоляции России в спорте высших достижений. Его слова приводятся в опубликованном на сайте организации пресс-релизе.

Нарышкин заявил, что, согласно имеющейся информации, в США обеспокоены тем, что Международные спортивные федерации не учитывают их позицию по недопуску россиян на турниры. «В этой ситуации администрация США активизирует усилия по срыву предстоящих в РФ спортивных мероприятий», — отметил он.

По словам Нарышкина, США возлагает главные надежды на Всемирное антидопинговое агентство (WADA), в частности, на его президента Витольда Баньку. «Банька рьяно взялся за дискредитацию организуемых Россией состязаний. Иностранных спортсменов, планирующих принять в них участие, пугают "крахом карьеры" в олимпийском спорте», — подчеркнул он.