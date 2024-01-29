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05:00, 29 января 2024Из жизни

Женщина рассказала о жутком опыте секса втроем

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Женщина из Австралии решила поучаствовать в сексе втроем и осталась в ужасе от этого опыта. Ее историю приводит издание New Zealand Herald.

Австралийка рассказала о необычном случае в эфире подкаста The Hookup Podcast. Все началось на вечеринке знакомств. Женщина повстречала замечательную сексуальную пару, поехала к ним домой и вскоре обнаружила себя обнаженной в их постели. Вопреки ожиданиям, они не стали раздеваться вслед за ней, а принялись ругаться друг с другом.

Сначала девушка своему парню уходить, потому что она хочет пообщаться «с незнакомкой, которую подцепила» на вечеринке. После этого пара сделала автора рассказа посредником в своих разборках. Ей приходилось передавать парню слова девушки, потому что та отказывалась говорить с ним напрямую.

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В конце концов парень разозлился и решил бросить подругу. «С меня хватит, я больше не могу так. Мы расстаемся», — объявил он. В этот момент австралийка решила, что с нее хватит, и в ужасе сбежала.

Ранее мужчина рассказал, как раскрыл коварный план жены после того, как поучаствовал с ней в сексе втроем. По его словам, это было самое неэротическое переживание в его жизни.

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      Алиса Дмитриева
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