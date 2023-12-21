Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 21 декабря 2023Забота о себе

Муж согласился на просьбу жены о сексе втроем и раскрыл ее коварный план

Фото: Unsplash

Муж раскрыл коварный план жены после того, как поучаствовал с ней в сексе втроем. На его пост в социальной сети X (бывший Twitter) обратило внимание издание Daily Star.

Мужчина под ником @Fesshole рассказал, что его жена предложила ему секс втроем с одним из их приятелей, и он согласился на ее просьбу. По его словам, это было самое неэротическое переживание в его жизни. «Они полностью игнорировали меня и трахались, как кролики. Лишь позже я понял, что она все подстроила, чтобы не нужно было крутить с ним за моей спиной», — пожаловался он. Вскоре после этого, добавил мужчина, они с женой развелись.

В комментариях многие пользователи соцсети удивились тому, что муж раскрыл настоящие намерения жены лишь позже, а не в процессе, однако другие посочувствовали ему. «Ужасно. Расставание — это тяжело и без того, чтобы тебя носом тыкали в такое», — написали ему.

Материалы по теме:
Лекарство от рогов Как гаджеты разоблачают измену, а куриная кровь помогает бороться с неверностью
Лекарство от роговКак гаджеты разоблачают измену, а куриная кровь помогает бороться с неверностью
15 декабря 2016
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018

Ранее частный сыщик Аарон Бонд перечислил очевидные признаки измены. Прежде всего, по его словам, меняется взаимодействие изменщика с телефоном: он меняет пароль, носит его с собой везде даже по дому, не дает им пользоваться и кладет дисплеем вниз.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Вбросы направлены на разрушение отношений» В МИД ответили на западные сообщения об угрозе Дании от российских рыбаков

      Стало известно о попытке ВСУ атаковать нефтепровод в Брянской области

      В Петербурге кадета нашли без сознания после репетиции новогоднего бала

      Минобороны заявило об уничтожении скрытых позиций ВСУ

      Граждане США заметно опечалились

      Яна Рудковская пожаловалась на нехватку сна

      Планировавший забросать военкомат россиянин сел в тюрьму

      Еще 16 штатов потребовали не допустить Трампа до праймериз

      В подмосковном пансионате пенсионер расправился с соседом по комнате из-за шума

      Известного учителя нашли под окнами многоэтажки в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости