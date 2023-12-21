Муж согласился на просьбу жены о сексе втроем и раскрыл ее коварный план

Муж раскрыл коварный план жены после того, как поучаствовал с ней в сексе втроем. На его пост в социальной сети X (бывший Twitter) обратило внимание издание Daily Star.

Мужчина под ником @Fesshole рассказал, что его жена предложила ему секс втроем с одним из их приятелей, и он согласился на ее просьбу. По его словам, это было самое неэротическое переживание в его жизни. «Они полностью игнорировали меня и трахались, как кролики. Лишь позже я понял, что она все подстроила, чтобы не нужно было крутить с ним за моей спиной», — пожаловался он. Вскоре после этого, добавил мужчина, они с женой развелись.

В комментариях многие пользователи соцсети удивились тому, что муж раскрыл настоящие намерения жены лишь позже, а не в процессе, однако другие посочувствовали ему. «Ужасно. Расставание — это тяжело и без того, чтобы тебя носом тыкали в такое», — написали ему.

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