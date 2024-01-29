Украинец решил попасть в Румынию и спрятал загранпаспорт в контейнер с салом

ГПСУ: украинец решил пересечь границу с Румынией, спрятав загранпаспорт в еду

Украинец решил незаконно попасть в Румынию, спрятав загранпаспорт в контейнер с едой. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

В ведомстве заявили, что мужчина самостоятельно проложил маршрут движения через горы. При задержании пограничниками у него были обнаружены внутренний и заграничный паспорта. Последний он спрятал в контейнер с салом и капустой, чтобы скрыть намерение нелегально пересечь кордон. Уточняется, что на мужчину был составлен протокол за административное правонарушение.

Ранее в ГПСУ сообщали о задержании жителя Закарпатья, пытавшегося нелегально пересечь границу. Для этого он решил переплыть реку Тиса на надувном матрасе и притворился ребенком, чтобы отвлечь внимание.