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18:55, 29 января 2024Бывший СССР

Украинец решил попасть в Румынию и спрятал загранпаспорт в контейнер с салом

ГПСУ: украинец решил пересечь границу с Румынией, спрятав загранпаспорт в еду

Фото: Toya Sarno Jordan / Reuters

Украинец решил незаконно попасть в Румынию, спрятав загранпаспорт в контейнер с едой. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

В ведомстве заявили, что мужчина самостоятельно проложил маршрут движения через горы. При задержании пограничниками у него были обнаружены внутренний и заграничный паспорта. Последний он спрятал в контейнер с салом и капустой, чтобы скрыть намерение нелегально пересечь кордон. Уточняется, что на мужчину был составлен протокол за административное правонарушение.

Ранее в ГПСУ сообщали о задержании жителя Закарпатья, пытавшегося нелегально пересечь границу. Для этого он решил переплыть реку Тиса на надувном матрасе и притворился ребенком, чтобы отвлечь внимание.

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      Георгий Нестеров
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