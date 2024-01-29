Сальдо о замене Залужного: на Украине нет талантливых военачальников

На Украине нет талантливых военачальников, поэтому не имеет значения, кто заменит действующего главкома вооруженных сил страны Валерия Залужного в случае его отставки. Такое мнение высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в разговоре с РИА Новости.

«Там нет таких талантливых военачальников, которые могли бы там претендовать на роль — как Суворов или Кутузов или военачальников наших времен Великой Отечественной войны. Там нет таких талантов, поэтому абсолютно без разницы, кто будет следующим», — заявил он.

Наиболее талантливым на Украине является Владимир Зеленский, добавил Сальдо. Он отметил его актерские способности, которые тот, по словам главы региона, использует для обмана людей.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин предрек военный переворот на Украине в случае увольнения Залужного. Он пояснил, что главком пользуется поддержкой военных и народа, многие из которых недовольны политикой Зеленского. По словам Гагина, сообщения о его отставке могут свидетельствовать о борьбе за власть в стране.