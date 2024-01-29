Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:19, 29 января 2024Бывший СССР

В Киеве спрогнозировали уменьшение помощи от Запада в 2024 году

Депутат Рады Костенко: все указывает, что в 2024 году помощь Запада уменьшится

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В 2024 году помощь Запада Украине, вероятнее всего, сократиться. Уменьшение поддержки спрогнозировал депутат Верховной Рады Роман Костенко, передает газета Washington Post.

«Сейчас все указывает на то, что, возможно, у нас будет меньше, чем в прошлом году, когда мы попытались перейти в контрнаступление и ничего не получилось», — заявил парламентарий.

Он уточнил, что Киеву важно понимать, какие ресурсы будут для продолжения военных действий. По его словам, если помощь уменьшится, ВСУ сконцентрируются на обороне.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Владимиру Зеленскому нужна мобилизация для восполнения колоссальных потерь, которые несет украинская армия. По словам экс-премьера, люди на передовой приходят в небоеспособное состояние, из-за чего части приходится отзывать в тыл, чтобы пополнять и обучать их.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Беспилотник атаковал завод по переработке нефти в Ярославле. Украинский дрон впервые долетел в этот регион

      На съемках «Оппенгеймера» камера сломалась во время сцены секса с Пью и Мерфи

      Получены предварительные данные расшифровки черных ящиков сбитого ВСУ Ил-76

      Стали известны подробности о финской квартире Федосеевой-Шукшиной

      Врач назвал способы увеличить продолжительность жизни за пять минут в день

      На стене российской школы разместили цитату осудившего СВО артиста

      В России хозяйку питбуля избили после нападения собаки на пенсионерку и ее дочь

      Губернатор подтвердил перехват атаковавшего НПЗ под Ярославлем беспилотника

      Российского военного отправили в колонию за отказ от участия в боевых действиях

      Европейская авиакомпания начнет чаще летать в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше