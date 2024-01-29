В Киеве спрогнозировали уменьшение помощи от Запада в 2024 году

Депутат Рады Костенко: все указывает, что в 2024 году помощь Запада уменьшится

В 2024 году помощь Запада Украине, вероятнее всего, сократиться. Уменьшение поддержки спрогнозировал депутат Верховной Рады Роман Костенко, передает газета Washington Post.

«Сейчас все указывает на то, что, возможно, у нас будет меньше, чем в прошлом году, когда мы попытались перейти в контрнаступление и ничего не получилось», — заявил парламентарий.

Он уточнил, что Киеву важно понимать, какие ресурсы будут для продолжения военных действий. По его словам, если помощь уменьшится, ВСУ сконцентрируются на обороне.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Владимиру Зеленскому нужна мобилизация для восполнения колоссальных потерь, которые несет украинская армия. По словам экс-премьера, люди на передовой приходят в небоеспособное состояние, из-за чего части приходится отзывать в тыл, чтобы пополнять и обучать их.