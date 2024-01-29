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19:01, 29 января 2024Мир

Норвегия сократит поток украинских беженцев

Dagsavisen: в Норвегии ужесточат правила приема и пребывания беженцев с Украины

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Власти Норвегии планируют ужесточить правила приема и пребывания в стране беженцев с Украины, чтобы сократить их поток. Об этом сообщает Dagsavisen.

К этому решению норвежские политики пришли в связи с тем, что страна принимает намного больше украинских беженцев, чем другие скандинавские государства. «Норвегия приняла более 73 тысяч беженцев с Украины», — подчеркнула министр юстиции Эмилие Энгер Мель.

Норвежское издание Nettavisen называет возможные меры, которые власти примут в отношении просителей убежища с Украины. Среди них названы отмена денежного пособия для граждан, которые живут за пределами центра приема беженцев, отмена расходов на домашних животных, отмена бесплатного стоматологического обслуживания для граждан 19-24 лет (в случае, если они живут в стране менее пяти лет), требование о проживании в течение 12 месяцев для получения права на единовременное пособие и другие.

Ранее сообщалось о решении норвежских политиков отменить выплаты детских пособий для сокращения числа прибывающих с Украины беженцев. Кроме этого, власти королевства предлагали платить 1,5 тысячи евро украинцам, чтобы они уехали обратно.

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      Лина Пивоварова
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