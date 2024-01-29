В «Роскосмосе» рассказали о подготовке к пуску «Метеора-М» №2-4

«Роскосмос»: на Восточном заправили «Фрегат» для запуска «Метеора-М» №2-4

На космодроме Восточный заправили топливом и сжатыми газами разгонный блок «Фрегат» для запуска космического аппарата «Метеора-М» №2-4 и попутной полезной нагрузки на ракете «Союз-2.1б». Об этом в Telegram рассказала госкорпорация «Роскосмос».

Отмечается, что в настоящее время «Фрегат» перемещен на рабочее место. «После заключительных операций, разгонный блок интегрируют в состав космической головной части», — добавили в госкорпорации.

Ранее «Роскосмос» сообщал о подготовке к заправке «Фрегата» для запуска «Метеора-М» №2-4 и попутной полезной нагрузки на «Союзе-2.1б».

Пуск носителя запланирован на I-й квартал. Спутник «Метеор-М» №2-4 предназначен для решения задач гидрометеорологического обеспечения, мониторинга климата и окружающей среды.