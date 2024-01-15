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18:16, 15 января 2024Наука и техника

В «Роскосмосе» рассказали о подготовке к запуску «Метеора-М»

«Роскосмос»: на Восточном начали заправку блока «Фрегат» для запуска «Метеора-М»

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

На космодроме «Восточный» начали заправку разгонного блока «Фрегат» в рамках программы запуска спутника «Метеор-М» №2-4. О подготовке к запуску рассказала госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«На космодроме началась заправка разгонного блока "Фрегат" по программе запуска космического аппарата "Метеор-М"», — говорится в сообщении.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с аппаратом «Метеор-М» №2-4 и попутной полезной нагрузкой с Восточного состоится в первом квартале 2024 года.

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В конце декабря 2023 года «Роскосмос» сообщил, что спутник «Метеор-М» №2-4, предназначенный для решения задач гидрометеорологического обеспечения, мониторинга климата и окружающей среды, доставили на космодром Восточный. «Метеор-М» получил бортовой радиолокационный комплекс на базе активной фазированной антенной решетки и гелиогеофизические приборы.

В июне госкорпорация показала первые снимки с аппарата «Метеор-М» №2-3. На спутнике, который будет изучать природные ресурсы Земли, установлена аппаратура системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ.

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      Даниил Иринин
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