Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:05, 28 декабря 2023Наука и техника

Спутник «Метеор-М» доставили на Восточный

«Роскосмос»: гидрометеорологический спутник «Метеор-М» доставили на Восточный

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Спутник «Метеор-М» № 2-4, предназначенный для решения задач гидрометеорологического обеспечения, мониторинга климата и окружающей среды, доставили на космодром Восточный. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».

«Сегодня гидрометеорологический космический аппарат "Метеор-М" № 2-4, созданный Корпорацией "ВНИИЭМ" (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), доставлен на космодром Восточный», — говорится в сообщении.

На космодроме специалисты «ВНИИЭМ» подготовят аппарат к запуску ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», который проведут в первом квартале 2024 года.

Материалы по теме:
Истинный РОСС. Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Истинный РОСС.Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
1 июня 2021
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023

Отмечается, что шестой спутник серии «Метеор-М» предназначен для контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для получения информации с автоматических измерительных платформ сбора данных. На спутнике установлена аппаратура международной космической системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ.

«Метеор-М» получил бортовой радиолокационный комплекс на базе активной фазированной антенной решетки и гелиогеофизические приборы. Это оборудование обеспечит всепогодный радиолокационный мониторинг Северного морского пути и позволит расширить номенклатуру контролируемых гелиогеофизических параметров.

16 декабря в «Роскосмосе» сообщили, что гидрометеорологический спутник «Арктика-М» №2, запущенный ракетой «Союз-2.1б», вывели на орбиту.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украина атаковала несколько российских населенных пунктов

      Любой россиянин сможет получить от государства до 36 тысяч рублей в год

      В России резко подорожали иномарки с пробегом

      В российском городе устроили майнинговую ферму в гараже

      Россиянам пообещали «царство льда»

      Участник СВО вступился за гостей голой вечеринки Ивлеевой

      Гендиректора российской компании арестовали за нападение на блогеров

      Полицейские в Якутии спасли туристов из Китая

      Предложено создание гигантского телескопа из умных материалов

      Российская шахматистка выиграла чемпионат мира по рапиду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости