«Роскосмос»: гидрометеорологический спутник «Метеор-М» доставили на Восточный

Спутник «Метеор-М» № 2-4, предназначенный для решения задач гидрометеорологического обеспечения, мониторинга климата и окружающей среды, доставили на космодром Восточный. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».

«Сегодня гидрометеорологический космический аппарат "Метеор-М" № 2-4, созданный Корпорацией "ВНИИЭМ" (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), доставлен на космодром Восточный», — говорится в сообщении.

На космодроме специалисты «ВНИИЭМ» подготовят аппарат к запуску ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», который проведут в первом квартале 2024 года.

Отмечается, что шестой спутник серии «Метеор-М» предназначен для контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для получения информации с автоматических измерительных платформ сбора данных. На спутнике установлена аппаратура международной космической системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ.

«Метеор-М» получил бортовой радиолокационный комплекс на базе активной фазированной антенной решетки и гелиогеофизические приборы. Это оборудование обеспечит всепогодный радиолокационный мониторинг Северного морского пути и позволит расширить номенклатуру контролируемых гелиогеофизических параметров.

16 декабря в «Роскосмосе» сообщили, что гидрометеорологический спутник «Арктика-М» №2, запущенный ракетой «Союз-2.1б», вывели на орбиту.