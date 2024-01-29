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09:43, 29 января 2024Россия

В российском кафе отказались обслуживать инвалида по зрению из-за одной детали

В красноярском кафе инвалида по зрению отказались кормить из-за собаки-поводыря

Фото: Unsplash

В Красноярске инвалида по зрению отказались обслуживать в одном из кафе быстрого питания. Причиной стало то, что клиент пришел в сопровождении собаки-поводыря, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в Telegram.

Сотрудник заведения отказался накормить клиента, несмотря на то что на животном имелось специальное обозначение с надписью «собака слепого проводник», отметили в ведомстве.

Владельца кафе привлекли к административной ответственности за отказ в предоставлении услуг по причинам, связанным с состоянием здоровья.

Ранее в Москве инвалиду-колясочнику отказали в посадке на борт самолета. Причиной послужил электропривод коляски. Мужчина попросил выдать ему письменный официальный отказ в перелете и возврат по билету, но представители авиакомпании этого не сделали.

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      Алан Босиков
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