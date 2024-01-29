В российском регионе нашли выброшенную тушу редкого амурского тигра

Shot: в Приморском крае нашли выброшенную тушу амурского тигра из Красной книги

В Приморском крае нашли выброшенную тушу редкого амурского тигра, занесенного в Красную книгу. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, истерзанного хищника заметили примерно в 20 километрах от села Ясеневый. На животное запрещена охота по всему российскому региону.

К моменту прибытия сотрудников полиции туша зверя была расчленена, а его лапы обнаружили в полутора километрах от места расправы.

Как выяснил Shot, сейчас оперативники начали устанавливать все обстоятельства инцидента. Всего в России в настоящее время насчитывается более 750 амурских тигров, указало издание.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе Приморья тигр напал на сторожа пасеки. Мужчину доставили в хирургическое отделение одной из местных больниц.

Врачи диагностировали у россиянина многочисленные рваные раны. После оказания помощи его отпустили домой.