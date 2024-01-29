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07:42, 29 января 2024Россия

В российском регионе пьяный водитель сбил трех человек на остановке

В Липецкой области пьяный водитель сбил трех человек на остановке

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

В городе Лебедянь Липецкой области пьяный россиянин за рулем автомобиля сбил трех человек, которые стояли на автобусной остановке. Об этом сообщило управление МВД по российскому региону на своей странице во «ВКонтакте».

По информации министерства, один из трех пострадавших получил несовместимые с жизнью травмы. Еще двоих доставили в больницу, данных об их состоянии не приводится.

«Окончательные причины и условия происшествия будут установлены в ходе расследования», — сообщили в МВД. Там добавили, что факт алкогольного опьянения у водителя подтвердили автоинспекторы.

Ранее в Московском районе Марьино на Новочеркасском бульваре автомобиль «Нива» влетел в остановку, где находились люди. Пострадали четыре человека, двух из них госпитализировали. Как объяснил водитель, его автомобиль занесло после сильного снегопада, из-за чего он не справился с управлением.

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      Анастасия Шейкина
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