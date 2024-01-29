Винер увидела заговор в наказании Валиевой

Ирина Винер назвала дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой ожидаемой

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер прокомментировала дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит РИА Новости.

Винер увидела заговор в наказании спортсменки и назвала решение ожидаемым. «Я говорила, что после художественной гимнастики будет фигурное катание. Так и случилось!» — заявила она.

Ранее 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, Валиева не смогла доказать, что не принимала допинг умышленно. Таким образом, спортсменка будет лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в составе сборной России.

Допинг-скандал вокруг Валиевой развернулся на Олимпийских играх-2022. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

