Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Адмирал
1:2
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Оттава Сенаторз
Завтра
03:00 (Мск)
Нэшвилл Предаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Алина Корнеева
Завтра
13:00 (Мск)
Ван Яфань
Хуахин
18:01, 29 января 2024Спорт

Винер увидела заговор в наказании Валиевой

Ирина Винер назвала дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой ожидаемой

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер прокомментировала дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит РИА Новости.

Винер увидела заговор в наказании спортсменки и назвала решение ожидаемым. «Я говорила, что после художественной гимнастики будет фигурное катание. Так и случилось!» — заявила она.

Ранее 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, Валиева не смогла доказать, что не принимала допинг умышленно. Таким образом, спортсменка будет лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в составе сборной России.

Допинг-скандал вокруг Валиевой развернулся на Олимпийских играх-2022. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Фигуристку Валиеву дисквалифицировали за допинг. Сборную России могут лишить золота группового турнира Олимпиады-2022

      В Париже протестующие фермеры на тракторах начали блокировать шоссе

      Путин и Лукашенко утвердили план развития Союзного государства

      Украина второй раз за сутки нанесла удар по российскому региону

      Власти прокомментировали напугавшие жителей российского города яркие вспышки

      Военный эксперт допустил размещение ядерного оружия США в Польше

      Участница шоу талантов сыграла вагиной на флейте вверх ногами

      Украинца нашли без признаков жизни в Таиланде при загадочных обстоятельствах

      Украина внедрила сотни стандартов НАТО

      Винер увидела заговор в наказании Валиевой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше