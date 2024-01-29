Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:42, 29 января 2024Ценности

Врач раскрыла дешевый способ избавиться от залысин

Фото: ANDRANIK HAKOBYAN / Shutterstock / Fotodom

Трихолог Тейлор Роуз раскрыла дешевый способ отрастить волосы. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok.

Юзерша с никнеймом thehealthyhur, чей блог насчитывает один миллион подписчиков, рассказала, что страдала от выпадения волос. По ее словам, вследствие этого в области висков у нее образовались залысины. Однако, как утверждает женщина, спустя год в упомянутой зоне вновь стали расти волосы.

Так, Роуз заявила, что регулярно использовала масло розмарина, втирая его в кожу головы. При этом она уточнила, что данное средство можно смешивать и с другими маслами. «Я не могу представить себе ничего прекраснее», — заключила она.

Ранее в январе врач назвала россиянам улучшающее кожу и волосы постельное белье. Эксперт рассказала, что хлопковые наволочки стоит заменить на шелковые, чтобы изменить состояние локонов и кожи лица.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Не всем обязательно идти воевать». Зеленский раскрыл численность ВСУ и рассказал, сколько украинцев покинули страну

      Евросоюз ввел санкции против Екатерины Мизулиной

      В Эстонии заявили о неготовности НАТО к противостоянию с Россией

      Украинский генерал назвал число подготовленных за границей бойцов ВСУ

      Доктор Мясников раскритиковал журналистов за публикации о здоровье

      В Минобороны Швеции выступили против запрета на размещение ядерного оружия

      Врач раскрыла дешевый способ избавиться от залысин

      Власти Техаса намерены установить колючую проволоку по всей границе штата

      Россиянку уволили за отказ отправлять окопные свечи военнослужащим

      Россиянин избил подростка и пригрозил отрезать ему голову из-за внешнего вида

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше