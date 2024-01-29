Врач раскрыла дешевый способ избавиться от залысин

Трихолог Тейлор Роуз раскрыла дешевый способ отрастить волосы. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok.

Юзерша с никнеймом thehealthyhur, чей блог насчитывает один миллион подписчиков, рассказала, что страдала от выпадения волос. По ее словам, вследствие этого в области висков у нее образовались залысины. Однако, как утверждает женщина, спустя год в упомянутой зоне вновь стали расти волосы.

Так, Роуз заявила, что регулярно использовала масло розмарина, втирая его в кожу головы. При этом она уточнила, что данное средство можно смешивать и с другими маслами. «Я не могу представить себе ничего прекраснее», — заключила она.

Ранее в январе врач назвала россиянам улучшающее кожу и волосы постельное белье. Эксперт рассказала, что хлопковые наволочки стоит заменить на шелковые, чтобы изменить состояние локонов и кожи лица.