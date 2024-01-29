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15:31, 29 января 2024Из жизни

Змея проникла в дом женщины и выгнала ее на улицу

BBC News: в Великобритании женщина обнаружила змею в доме и решила уехать

Фото: David Todd McCarty / Unsplash

В Великобритании змея проникла в дом жительницы пригорода Стокпорта, графство Большой Манчестер, и выгнала ее на улицу. Об этом сообщает BBC News.

59-летняя Керен Фернасс рассказала, что обнаружила змею над входной дверью дома. Она стала звать на помощь и попыталась спрятаться, закрыв дверь гостиной. После этого змея исчезла.

Испугавшись, что рептилия по-прежнему находится в доме, женщина решила уехать и арендовала жилье на онлайн-платформе. «Я не останусь здесь со змеей», — заявила она. Фернасс сообщила о произошедшем в полицию, и правоохранители осмотрели ее дом. Однако найти змею не удалось.

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Фернасс отметила, что не знает, как рептилия смогла проникнуть в ее дом. Женщина предоставила снимки змеи благотворительной организации по охране дикой природы, амфибий и рептилий, и специалисты заключили, что к ней в дом заполз маисовый полоз — неядовитая змея, обитающая в Северной Америке. «Их обычно содержат в качестве домашних животных, они неядовиты и совершенно безвредны для человека», — сказали сотрудники организации. Они предположили, что змея принадлежит одному из соседей Фернасс и сбежала из своего вольера.

Ранее в Австралии одна из самых ядовитых змей в мире укусила 20-летнюю девушку, ее госпитализировали. Девушке не потребовался ввод противоядия.

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