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13:33, 29 января 2024Интернет и СМИ

Звезда Comedy Woman рассказала об угрозах

Звезда Comedy Woman Сысоева заявила, что получала сообщения с угрозами

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известная российская артистка, звезда шоу Comedy Woman на ТНТ Надежда Сысоева рассказала, что получала сообщения с угрозами. Подробности она раскрыла в интервью для издания StarHit.

Сысоева заявила, что в реальной жизни ей не встречались поклонники, которые вели себя неадекватно. Однако в сети она получала сообщения различного содержания.

«От "пришли фотки ног" до угроз "‎я знаю, где ты живешь". Это и веселит, и пугает», — высказалась она. Артистка также добавила, что надеется избежать опасных для нее встреч.

Ранее Сысоева рассказала об отношениях с коллегами в Comedy Woman. Она призналась, что для других участниц шоу казалась странной и поэтому, по мнению актрисы, юмористки относились к ней настороженно.

До этого Сысоева рассказала о пользе приложений для знакомств. По словам Сысоевой, с их помощью она изучает английский язык.

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