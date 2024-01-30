В Раде заявили об отсутствии единства в украинском парламенте

Депутат Рады Арахамия: внутри украинского парламента нет единства

Внутри украинского парламента нет единства. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Верховной Рады Давид Арахамия, пишет издание «Левый берег».

«Внутри парламента нет единства. Это иллюзия. Она была полтора года тому назад. Сейчас его нет», — подчеркнул он.

Ранее Арахамия сообщал, что Верховная Рада приближается к серьезному кризису. По его словам, 17 депутатов от фракции «Слуга народа» выразили желание сложить полномочия. Он подчеркнул, что и в других партиях есть желающие отказаться от мандата.

По его словам, прошлогодние разговоры о возможности проведения выборов еще больше рассорили политические силы. Арахамия отметил, что «ящик Пандоры уже открыт».

В декабре 2023 года Давид Арахамия уже заявлял о желании многих депутатов сложить полномочия. Тогда он говорил, что Верховной Раде все сложнее работать из-за уменьшения численности депутатов.