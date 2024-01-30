Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:46, 30 января 2024Бывший СССР

В Раде заявили об отсутствии единства в украинском парламенте

Депутат Рады Арахамия: внутри украинского парламента нет единства

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Внутри украинского парламента нет единства. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Верховной Рады Давид Арахамия, пишет издание «Левый берег».

«Внутри парламента нет единства. Это иллюзия. Она была полтора года тому назад. Сейчас его нет», — подчеркнул он.

Ранее Арахамия сообщал, что Верховная Рада приближается к серьезному кризису. По его словам, 17 депутатов от фракции «Слуга народа» выразили желание сложить полномочия. Он подчеркнул, что и в других партиях есть желающие отказаться от мандата.

По его словам, прошлогодние разговоры о возможности проведения выборов еще больше рассорили политические силы. Арахамия отметил, что «ящик Пандоры уже открыт».

В декабре 2023 года Давид Арахамия уже заявлял о желании многих депутатов сложить полномочия. Тогда он говорил, что Верховной Раде все сложнее работать из-за уменьшения численности депутатов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России произошел масштабный сбой в работе интернета. Самые популярные сайты и сервисы оказались недоступны

      Названа дата получения Украиной реактивных снарядов GLSDB от США

      Повреждение кабеля рядом с ТЭЦ-23 не повлияло на электроснабжение ВАО

      Вызвавшую недоступность российских сайтов проблему устранили

      В Европе предложили переселять украинских беженцев на запад Украины

      В Греции заявили о готовности продать Киеву боеприпасы на десятки миллионов евро

      Канцлер Австрии высказался о встрече с Путиным в 2022 году

      Российская фигуристка нецензурно оценила лишение ее золота Олимпиады-2022

      Похожий на СВУ предмет обнаружили в арке дома в Москве

      В Киеве признали учащение ударов ВС России по объектам производства оружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше