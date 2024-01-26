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12:27, 26 января 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о грядущем кризисе в Верховной Раде

Арахамия: Верховной Раде грозит кризис из-за желания депутатов сложить мандаты
Давид Арахамия

Давид Арахамия. Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Многие депутаты Верховной Рады планируют сложить свои мандаты, из-за чего украинскому парламенту грозит кризис. О грядущих проблемах в украинском парламенте рассказал лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, передает Lb.ua.

По его словам, еще 17 депутатов от фракции «Слуга народа» выразили желание сложить полномочия. Кроме того, глава фракции отметил, что и в других партиях есть желающие отказаться от мандата. Он сообщил, что его фракция решила не давать голоса за сложение мандата, если для этого нет медицинских показаний, чтобы сохранить легитимность парламента.

«С парламентом вообще большой кризис приближается, потому что у меня только во фракции есть 17 заявлений на сложение мандата. То есть у нас уже 401 человек в парламенте, еще одного мы точно отпустим по медицинским обстоятельствам — будет 400 человек. 226 (минимально необходимое количество голосов для принятия решения — прим. "Ленты.ру") из 400 очень тяжело собирать, честно говоря», — рассказал Арахамия.

В декабре 2023 года Давид Арахамия уже заявлял о желании многих депутатов сложить полномочия. Тогда он говорил, что Верховной Раде все сложнее работать из-за уменьшения численности депутатов.

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      Александр Курбатов
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