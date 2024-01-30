Губернатор Запорожья прокомментировал слухи об отставке Залужного

Балицкий: отставка Залужного была бы выгодна России

Отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного была бы выгодна России. Так слухи об отставке украинского главкома прокомментировал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

По словам главы Запорожья, если Залужного отправят в отставку, во власти Украины останутся только дилетанты. Он также отметил высокие профессиональные качества украинского главкома, из-за чего России будет выгодно, если Киев решит избавиться от него.

«Они (украинские власти — прим. «Ленты.ру») сегодня двигают все эти фигурки вперед-назад, отвлекая внимание. Они все равно будут в сложившейся ситуации противостоять друг другу, учитывая, что у Англии, Америки, Европы свои интересы, у украинских элит — свои. Это их все равно разорвет изнутри. К сожалению, это может произойти не в ближайшие дни», — подчеркнул Балицкий. Он также отметил, что рассматривал только факты, а оказавшуюся в публичном поле информацию вокруг Залужного назвал белым шумом.

Информация о возможном увольнении Валерия Залужного появилась 29 января. Тогда бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, предположительно, уволил главнокомандующего вооруженных сил.