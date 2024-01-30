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19:36, 30 января 2024Силовые структуры

Наехавшего на пешеходов водителя автобуса в российском городе оправдали

Суд оправдал водителя автобуса по делу о гибели 8 человек во время ДТП в Лесном

Фото: СК РФ / РИА Новости

Свердловский областной суд прекратил уголовное преследование в отношении директора автотранспортного предприятия Ю. Сивкова и водителя автобуса А. Зелева, осужденных по делу о летальном ДТП в закрытом городе Лесной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Судья освободил директора автотранспортного предприятия от назначенного наказания в связи с истечением срока давности, а также отменил приговор и прекратил уголовное дело в отношении водителя автобуса из-за отсутствия состава преступления. За последним признано право на реабилитацию. В суде добавили, что в ходе рассмотрения апелляции директор признал свою вину и извинился перед потерпевшими, а водитель вину не признал.

По информации суда, ДТП произошло в Лесном 10 июня 2021 года. У рейсового автобуса под управлением А. Зелева, в котором находились более 40 работников местного предприятия, отказали тормоза. Водитель не смог остановить транспортное средство и протаранил ворота, где находились люди. В результате наезда пострадали десять человек, восемь из которых не выжили.

В мае 2023 года суд приговорил директора автотранспортного предприятия к одному году ограничения свободы, а водителя — к четырем годам принудительных работ.

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      Олеся Мицкевич
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