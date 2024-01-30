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20:18, 30 января 2024Силовые структуры

Обвиняемого в вымогательстве российского адвоката оставили под стражей

В Удмуртии суд оставил под стражей адвоката по делу о вымогательстве 15 млн руб.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Верховный суд Удмуртии оставил без изменений меру пресечения адвокату Алексею Баринову, обвиняемому в вымогательстве у доверительницы 15 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

18 января Индустриальный районный суд Ижевска арестовал Баринова до 15 марта 2024 года. Защита адвоката с решением суда не согласились и подала апелляционную жалобу об отмене постановления, назвав определенное судом наказание чрезмерно суровым.

Защитники Баринова также указали, что он не скрывается от следствия и не имеет возможности оказывать давление на участников судебного процесса. Однако Верховный суд в удовлетворении апелляции отказал.

Ранее сообщалось, что с декабря 2023-го по 16 января 2024 года Баринов незаконно требовал от своей доверительницы 15 миллионов рублей, угрожая распространить сведения, позорящие ее. Адвоката задержали сотрудники ФСБ 16 января во время получения первой части требуемой суммы.

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      Анна Габай
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