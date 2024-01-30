Оценен ущерб США от атак йеменских хуситов

Профессор Усвяцов: хуситы не могут нанести США большого вреда своими ударами

Йеменские хуситы не могут нанести США большого вреда своими ударами. Об этом в беседе с «Царьградом» заявил кандидат военных наук, профессор Борис Усвяцов, комментируя ракетную атаку на корабль ВМС США.

По его словам, чтобы нанести ощутимый ущерб Штатам, требуются возможности и силы, которых у хуситов нет. Эксперт объяснил, что сейчас они подвергают атакам единичные точечные цели и наносят США определенный ущерб, но не колоссальный.

Профессор также отметил, что не стоит расценивать хуситов как возможных союзников, поскольку у них есть лишь партнеры. «Как сегодня Украина: ну какое же это государство, если с протянутой рукой легитимный якобы президент говорит: "Не будете помогать мне, значит, 12 миллионов пенсионеров останутся голодными". Что это за государство такое?» — пояснил он.

Понятие «союзники» у Йемена постоянно меняется. В первую очередь, в их число входят страны, выделяющие финансирование. Что касается отношений Москвы и Саны, то Советский Союз всегда сдерживал хуситов. Так, во время войны с Эфиопией и Эритреей Йемен был осторожен с советскими кораблями, поскольку знал — «с ними шутить нельзя». «Вот то же самое сегодня происходит», — заключил Усвяцов.

Ранее йеменские шиитские ополченцы-хуситы заявили о ракетной атаке на корабль Военно-морских сил (ВМС) США Lewis B. Puller в Аденском заливе. По мнению военного представителя хуситов Яхья Сариа, в задачи судна входило снабжение сил американских сил, участвующих в ударах по Йемену.