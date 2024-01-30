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21:49, 30 января 2024Мир

Президент Ганы назвал Россию другом своей страны

Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо назвал Россию другом своей страны
Нана Акуфо-Аддо

Нана Акуфо-Аддо. Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо назвал Россию другом своей страны. Об этом он заявил в ходе переговоров с австрийским главой Александером Ван дер Белленом в Вене, пишет РИА Новости.

По данным пресс-службы президента Австрии, глава Ганы также подчеркнул, что его беспокоит возвращение к холодной войне и соперничеству в Западной Африке.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна должна иметь нормальные отношения как с Украиной, так и с Россией. «Я хочу сказать: да, я начну делать шаги к стандартизации отношений с Россией так, как мы делаем это с Украиной», — сказал он.

В декабре премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что ФРГ следует сменить политический курс в отношении России. Он также выразил сожаление в связи с позицией немецкого правительства, которое не хочет мира и выступает за дальнейшие военные поставки.

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      Марина Совина
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