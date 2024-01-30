69-я параллель
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16:21, 30 января 202469-я параллель

Скрытой камере российского зоопарка удалось снять новорожденных белых медвежат

Сотрудникам зоопарка Якутска удалось снять новорожденных белых медвежат на видео

Сотрудникам зоопарка Якутска с помощью установленной в берлоге скрытой камеры удалось снять новорожденных белых медвежат на видео. Кадры опубликовал в своем Telegram-канале глава Якутии Айсен Николаев.

На опубликованных кадрах видно, как медведица изучает и осторожно вылизывает своих детенышей. Как рассказал Николаев, пол медвежат удастся узнать лишь когда медведица выведет их из берлоги.

«Радостная весть из зоопарка "Орто-Дойду" — в семье любимцев якутян, белых медведей Колыманы и Ломоносова снова пополнение! Да еще и двойня! (...) Разумеется, пока не известен пол малышей. Будем с нетерпением ждать их выхода», — рассказал губернатор.

Ранее сообщалось, что российские медведи изменили поведение из-за глобальной проблемы.

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      Марк Леонов
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