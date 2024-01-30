Слон затоптал идущую за продуктами женщину

Hindustan Times: в Индии слон затоптал идущую в магазин женщину

Жительница Индии подверглась нападению слона, когда шла за продуктами в деревне под городом Вираджпет, штат Карнатака. Об этом сообщает Hindustan Times.

48-летняя Моллера Ратна столкнулась с животным по пути в местный магазин вечером в среду, 24 января. Слон набросился на женщину и затоптал ее. Спасти ее не удалось.

Местные жители, узнавшие о произошедшем, выразили возмущение властям. По их словам, они неоднократно обращались в местный департамент лесного хозяйства с жалобами на слонов, бродящих по окрестностям и уничтожающих урожай. Однако, как утверждают жители, их звонки остались без ответа.

После нападения глава администрации Вираджпета посетил родственников Ратны и выразил им соболезнования. Членам семьи женщины также вручили чек на сумму 1,5 миллиона рупий (почти 1,6 миллиона рублей) в качестве моральной компенсации. Кроме того, им будут выплачивать ежемесячную пенсию в размере четырех тысяч рупий (4,2 тысячи рублей) в течение пяти лет. Глава администрации поручил сотрудникам департамента лесного хозяйства предпринять необходимые меры для предотвращения подобных происшествий.

Ранее сообщалось, что в Индии дикая гиена набросилась на пятерых жителей двух деревень за один вечер. Были ли предприняты местными властями какие-то действия против агрессивного животного, не сообщается.

